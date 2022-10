‘Sí estoy enfermo, tengo varios padecimientos’, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en conferencia de prensa de su estado de salud, luego de que hubo un hackeo, un robo de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde se revelaban detalles de su enfermedad.

“No es nacional y utilizan a Loret para eso, pero quien lleva a cabo la extracción de la información, debe ser una agencia o un grupo del extranjero”, detalló.

Con respecto a su salud señaló: “Sí estoy enfermo, tengo varios padecimientos, solo no es cierto lo del alcohol, pero lo demás sí. Y otros males, no solo los que se mencionan ahí” (en los documentos hackeados a Sedena), dijo el presidente.

Remató con una canción de Chico Ché para hacer el momento más ligero.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y será aclarado… llegó una ambulancia a Palenque porque había riesgo de infarto. Se sugirió un cateterismo, pero eso tuvo que esperar porque fue cuando vino el covid”.“Que la tiroides pues sí, la hipertensión sí…Con respecto al rechazo de medicamentos para la gota aseguró: “Sí, pero me vencieron ahí los médicos, no crean, presionan… Pero terminé con un coctel que tomo por las noches para varias enfermedades, es un síndrome, pero estoy bien”, detalló.

Puntualizó que se somete a revisiones periódicas “Lo más delicado es la hipertensión, por eso a veces camino”.

Añadió que a veces lo que tiene que tomar daña otros órganos. “A veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón para que no le dé un infarto, puede afectar otros órganos… Hay que buscar los equilibrios y ya terminando mi responsabilidad como presidente… entonces voy a bajarle a las pastillas. Mientras tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente le tengo que hacer caso a los médicos”.

Rechazó pensar en morir en el servicio público y aseguró que cuando padeció un infarto un representante de una asociación médica recomendó darle una sobredosis de medicamentos para que muriera.

Aseguró que, si se piensa que con la filtración de esa información los van a dañar, están equivocados. “la gente hasta rechaza eso… Pero qué se puede esperar de Loret de Mola, Loret es apenas el medio, el instrumento. El asunto es los que están detrás, pero tampoco darles tanta importancia. Han fracasado”.

Por: Excélsior