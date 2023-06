“Si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa”: Adán

En su primer encuentro ciudadano, en Puerto Vallarta, Adán Augusto López Hernández, aspirante a Coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, envió un mensaje a la población a mantenerse organizada y a no sucumbir a los mensajes de grupos políticos que comandan a los medios de comunicación.



“Desde aquí les digo: a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos, desde hace muchísimo tiempo, que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa” puntualizó.



Se dijo confiado en que va a ganar este proceso para continuar con la transformación de la vida pública nacional; que no caerá en el juego de “los que se sienten amos y señores, soldados del presidente; de la oligarquía y los corruptos” porque señaló, solo basta la organización del pueblo mexicano.



Además planteó que el “piso parejo” debe ser para el pueblo. “Para que nunca más les falte una pensión a los adultos mayores, para que haya médicos y medicinas en el sistema de salud, para que sigan habiendo apoyos sociales y se consoliden programas como Sembrando vida. Ese es el piso parejo que nosotros queremos” indicó.



Reafirmó que no aceptará el financiamiento público que se ofrece desde la Dirigencia Nacional de Morena.

Y pedirá, de manera oficial, que esos cinco millones de pesos sean donados para la construcción y mejoramiento de centros de salud en Metlatónoc, Guerrero; y Huayacocotla, Veracruz.



“Respeto mucho a mis compañeras y compañeros que están participando en este proceso; respeto sus decisiones. Pero nosotros vamos a pedir que los recursos que debían destinarse para nuestras actividades sean donados (..) donde hay abandono y donde las minas han explotado la tierra. Tiene que haber justicia social”, indicó López Hernandez ante aproximadamente 5 mil personas congregadas en “La Lija”.



Señaló que no requiere estos recursos porque “hasta en el lugar más apartado del país siempre habrá un mexicano o mexicana que le invite o le comparta de su mesa; frijoles y arroz” con lo que dijo, están enseñando cómo somos los mexicanos, “compañeros que nos tendemos la mano”.



Hoy inicia un recorrido de 70 días a lo largo y ancho del país. Y se inicia en Jalisco, porque en palabras de Adán Augusto “es posiblemente el estado más conocido y famoso de nuestro país. El icono de la mexicanidad”.