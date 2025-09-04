Sheinbaum y Rubio pactan seguridad con 4 ejes clave

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron este miércoles reforzar la cooperación en seguridad bajo cuatro ejes principales:

Reciprocidad

Respeto a la soberanía

Responsabilidad compartida

Confianza mutua

El pacto busca frenar el tráfico ilegal de personas, drogas y armas, además de golpear al crimen organizado transnacional.

En la reunión bilateral, ambos Gobiernos coincidieron en que la estrategia debe aplicarse con acciones inmediatas y coordinadas entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos policiales y autoridades judiciales. Con esto, se busca blindar la frontera común y atacar los flujos financieros ilícitos que sostienen a los cárteles.

Como parte del acuerdo, se creó un grupo de implementación de alto nivel, que sesionará periódicamente para evaluar los avances de los compromisos asumidos. Su labor se concentrará en cuatro puntos clave.

Las prioridades se centran en detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como combatir el contrabando de armas hacia México. También se acordó intensificar la vigilancia fronteriza, detectar túneles clandestinos y frenar delitos paralelos como el robo de combustible.