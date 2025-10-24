Sheinbaum viaja a Puebla y Veracruz para supervisar trabajos de limpieza tras lluvias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realiza este jueves una gira de trabajo por los estados de Veracruz y Puebla, donde supervisará los trabajos de limpieza y entrega de apoyos directos a la población afectada por las intensas lluvias que azotaron la región los días 9 y 10 de octubre.

La mandataria federal salió de Palacio Nacional alrededor de las 10:30 horas rumbo a Veracruz, donde visitará los municipios de Poza Rica y Álamo. Más tarde, continuará su recorrido en Puebla, para revisar de manera directa el avance de los trabajos que se realizan en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo explicó que su visita tiene como propósito verificar el progreso de las labores de limpieza, el retiro de escombros y la entrega de apoyos económicos a las familias damnificadas.

Me voy a trasladar de nuevo a Veracruz hoy, vamos a estar en Poza Rica y en Álamo. Y después vamos a Puebla, vamos a supervisar o a verificar, a visitar, para revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también de entrega de apoyos”, dijo Sheinbaum.

La presidenta recordó que desde este miércoles 22 de octubre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, comenzó la entrega de apoyos directos por 20 mil pesos, además de vales de despensa y paquetes de enseres domésticos a la población que resultó afectada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En el caso de Hidalgo, la distribución comenzará el 25 de octubre, mientras sigue avanzando el censo de viviendas y comercios dañados que realizan las brigadas federales. Estos apoyos forman parte del Plan de Recuperación Integral que impulsa el Gobierno de México tras las severas afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones.

De acuerdo con las autoridades, el operativo de atención a damnificados se realiza en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo el Plan DN-III-E, con el objetivo de garantizar ayuda inmediata en comunidades rurales y urbanas.

Por: Excélsior