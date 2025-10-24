23 de octubre de 2025
Facebook Twitter

Sheinbaum viaja a Puebla y Veracruz para supervisar trabajos de limpieza tras lluvias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realiza este jueves una gira de trabajo por los estados de Veracruz y Puebla, donde supervisará los trabajos de limpieza y entrega de apoyos directos a la población afectada por las intensas lluvias que azotaron la región los días 9 y 10 de octubre.

La mandataria federal salió de Palacio Nacional alrededor de las 10:30 horas rumbo a Veracruz, donde visitará los municipios de Poza Rica y Álamo. Más tarde, continuará su recorrido en Puebla, para revisar de manera directa el avance de los trabajos que se realizan en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo explicó que su visita tiene como propósito verificar el progreso de las labores de limpieza, el retiro de escombros y la entrega de apoyos económicos a las familias damnificadas.

Me voy a trasladar de nuevo a Veracruz hoy, vamos a estar en Poza Rica y en Álamo. Y después vamos a Puebla, vamos a supervisar o a verificar, a visitar, para revisar las labores de limpieza que se están haciendo y también de entrega de apoyos”, dijo Sheinbaum.

La presidenta recordó que desde este miércoles 22 de octubre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, comenzó la entrega de apoyos directos por 20 mil pesos, además de vales de despensa y paquetes de enseres domésticos a la población que resultó afectada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En el caso de Hidalgo, la distribución comenzará el 25 de octubre, mientras sigue avanzando el censo de viviendas y comercios dañados que realizan las brigadas federales. Estos apoyos forman parte del Plan de Recuperación Integral que impulsa el Gobierno de México tras las severas afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones.

De acuerdo con las autoridades, el operativo de atención a damnificados se realiza en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo el Plan DN-III-E, con el objetivo de garantizar ayuda inmediata en comunidades rurales y urbanas.

Por: Excélsior

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

EN CALIENTE

Ensalada de Grillos: Violencia sin fin

21 octubre, 2025

Ciro Castillo El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo la cifra

LA FERIA: Se recibe cascajo

21 octubre, 2025

Sr. López Hay días en los que sobran temas para comentar a usted; hay otros en los que los políticos se confabulan para sabotear a