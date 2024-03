Sheinbaum sobre derribo de puerta de Palacio Nacional: ‘No me parece que sea correcto’

La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum condenó el derribo de una puerta de Palacio Nacional que efectuaron un grupo de normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa ofrecida en San Luis Potosí, la ex Jefa de Gobierno celebró que el gobierno no cayera en una provocación, pues bien pudieron intervenir distintos cuerpos de seguridad.

Además, refirió que se sigue trabajando en el caso, aunado a que ya hay responsables en la cárcel, como el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam y algunos militares.

“Y se sigue trabajando en el caso, entonces lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto, yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera en algunos días, ya se les había informado y en realidad no hay que caer en ninguna provocación, porque bien pudiera haber intervenido la policía de la ciudad de México, o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación porque en nuestros gobiernos no hay represión”, indicó.

En otro tema, Sheinbaum Pardo respondió lo dicho por su opositora Xóchitl Gálvez, quien negara que su estrategia de seguridad sería la guerra contra el narco y cuestionara la incorporación de Omar García Harfuch en su equipo de campaña como asesor de seguridad.

“Él estuvo en la policía Federal, pero tenía un rango menor, él ya lo ha dicho varias veces. Eso para empezar. Segundo, la experiencia que tenemos en la ciudad, de los candidatos que estamos hoy en la contienda, la única que tiene experiencia para garantizar la disminución de la inseguridad soy yo, ahí están los resultados de la ciudad de México, por eso venimos a presentarlos”, señaló.

Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre la contienda por la presidencia en Estados Unidos.

Precisó que será el pueblo de esa nación quien decida libremente y que independientemente de si gana el presidente José Biden o Donald Trump, la mejor manera de tratar el fenómeno migratorio no es con la construcción de muros o discriminación, sino con la construcción de desarrollo en los países donde su población migra ante la falta de oportunidades.

Asimismo, la candidata de Morena, PT Y el Verde Ecologista anunció que con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentará en los siguientes días las propuestas de la 4T para las mujeres.

Por: MVS