Sheinbaum: Se acabaron los tiempos en que las mujeres callaban para verse bonitas

La aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en Pachuca, Hidalgo, que en el país se acabaron los tiempos en que se afirmaba que las mujeres calladas se veían más bonitas.

¡No!, las mujeres ya no estamos en aquella época de ´calladita te ves más bonita´, ¡ya no!. Ya participamos en la vida pública como ingenieras, como abogadas en distintos ámbitos de la sociedad”, dijo ante miles de simpatizantes con los que se reunió en la plaza Independencia, de Pachuca.

Por ello, durante su mensaje defendió el nombramiento de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación, a quien, añadió, la critican por su sexo y su edad, pues argumentó que “es tiempo de las mujeres”.

Sheinbaum Pardo agregó que esa fue una de las razones que la animó a inscribirse al proceso interno de Morena, porque “no solamente representa igualdad de las mujeres, sino un símbolo de que México no es tan machista como era antes”.

La aspirante a la candidatura presidencial agregó que en su caso nunca militó en otro partido político, “siempre fuimos parte de la transformación”.

Por ello consideró que en el país no se puede dar un paso atrás, ni para la derecha, si se quiere continuar con la cuarta transformación.

No puede haber ni un paso atrás, siempre un paso adelante, ni un paso a la derecha tampoco, un paso adelante por la transformación de nuestro país”.

Añadió que el “pueblo de México quiere que haya continuidad de la Cuarta Transformación, no quiere que haya regresiones, no quiere que regrese la corrupción, no quiere que regresen los privilegios gobiernos que sirven a unos cuantos y no a la mayoría del pueblo de México”.

