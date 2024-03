Sheinbaum presenta política de salud para su gobierno

La candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el eje de su proyecto de gobierno en materia de salud, denominado “República Sana”, en el que destaca que es necesario garantizar la salud como un derecho y no como el antiguo Seguro Popular mediante el que se hacían negocios para beneficio de unos cuantos.



“Primero somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo seguro popular, que no solamente no sólo no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República, sino de desde lo avanzado hasta ahora, a partir de ahí, para consolidar un sistema nacional de salud para el bienestar”, dijo.



En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), la ex jefa de Gobierno dijo que a partir de lo que se ha avanzado para consolidar un Sistema Nacional de Salud, se trabajará para fortalecer las instituciones que lo integran.

“Está bien que exista la medicina particular, la medicina privada, pero es para quienes tienen los recursos económicos para acceder a la medicina privada. Nosotros lo que queremos es consolidar y fortalecer las instituciones públicas, y ahí está desde la Secretaría de salud y sus funciones hasta el papel de Birmex, la Cofepris y, por supuesto el Instituto Mexicano del seguro social, el ISSSTE y el Imss bienestar que es el nuevo sistema de atención a la salud para todos aquellos que no tienen seguridad social”, expuso.

La candidata de Morena, PT y el Verde agregó que la tecnología será esencial en el desarrollo del sistema, pues se impulsarán desarrollos para prevención y atención de enfermedades, se transitará hacia el expediente médico y recetas electrónicas, y la telemedicina también será promovida, tal y como se hizo durante la pandemia de COVID.



Claudia Sheinbaum confió en que cuenta con el mejor equipo en materia de política de salud, que sitúa al centro a las personas para consolidar el Sistema de Salud pública para el bienestar.

Por: MVS