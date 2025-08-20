Sheinbaum pide a EU presentar pruebas si ‘El Mayo’ hace acusaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se presenten pruebas sólidas en caso de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, acuerde con las autoridades de Estados Unidos declararse culpable a cambio de implicar a posibles cómplices.

Desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, la mandataria fue consultada sobre los posibles beneficios que pueda negociar el narcotraficante mexicano a cambio de implicar a más colaboradores.

Al respecto, puntualizó que su gobierno está dispuesto a colaborar para que sean procesados los posibles implicados de Ismael Zambada, sin embargo, debe haber pruebas sólidas.

Nosotros, cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República, y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial, una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar, siempre, pero tiene que haber pruebas”, sostuvo.

La jefa del Ejecutivo recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de quien dijo no hubo elementos que sustentaran las acusaciones en su contra por parte de la Administración del Control de Drogas (DEA) y quedó en libertad tras su regreso a México en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

«Porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide donde una detención en Estados Unidos, y después cuando el presidente López Obrador, a través de la Fiscalía, pide las pruebas y envían las pruebas, y no se encuentra ninguna prueba», expuso.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada acordó declararse culpable, de acuerdo con la Corte del Distrito Este de Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no solicitará la pena de muerte para Zambada García, y ni para los narcotraficantes extraditados Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

Por: Excélsior