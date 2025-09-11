Sheinbaum externa su apoyo a familiares de víctimas por explosión de pipa

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Defensa Nacional y la red de hospitales del Gobierno de México, están colaborando con el Gobierno de la Ciudad de México en la atención de las personas heridas tras la explosión de un pipa en el puente de la Concordia.

Mediante su cuenta oficial de X, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con las familias de las tres personas fallecidas en el accidente.

La Mandataria federal enfatizó que su Gobierno apoyará a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada para atender a las y los afectados.

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados”, escribió.

Asimismo, reconoció a los elementos capitalinos que atendieron en el primer momento a las personas afectadas.

Por: Excélsior