Sheinbaum dice no a la violencia y pide al PAN hablar de García Luna y Calderón

La jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que están en contra de la violencia, esto, por los acontecimientos que se suscitaron este martes en el Congreso capitalino por organizaciones de la diversidad sexual en protesta por la iniciativa de ley que está proponiendo el Partido de Acción Nacional (PAN).

Siempre vamos a estar en contra de la violencia, siempre, nunca la vamos a justificar, y también creo que hoy es el gran tema en los panistas de la Ciudad, porque no hablan de García Luna, porque no hablan de Calderón, yo lo veo también como que están usando este tema para no hablar de lo importante, y lo importante es qué piensan ellos del cartel inmobiliario, qué piensan ellos que un funcionario era narcotraficante”, dijo.

Sobre lo sucedido en Donceles y Allende, enfatizó que el Congreso de la Ciudad debe emitir su opinión.

¿Qué pasó en el Congreso CDMX?

Este martes, integrantes de la comunidad LGBTTTI irrumpieron al Congreso de la CDMX.

Los manifestantes dijeron estar en contra de una iniciativa que presentó la diputada local del PAN América Rangel para que no se permita a los menores de edad hacerse operaciones para cambiar de sexo.

De hecho, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya hay abiertas dos carpetas de investigación al respecto.

Por: Excélsior