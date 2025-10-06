Sheinbaum destaca programas sociales que benefician a 21 millones de mexicanos

Claudia Sheinbaum celebró este domingo su primer año como presidenta de México junto a miles de simpatizantes, ante quienes destacó su vasto plan de apoyos sociales como «el más ambicioso de la historia» del país latinoamericano.

Con un recuento detallado de sus programas, que benefician a alrededor de 21 millones de personas entre jubilados, estudiantes, niños y agricultores, y a más de dos millones de familias, la mandataria resaltó los logros de su primer año de gestión para combatir la pobreza y la desigualdad.

«Este es el plan social más ambicioso de la historia de México fundado en el principio de confianza de nuestro pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar», afirmó Sheinbaum durante su discurso.

La presidenta izquierdista se mostró igualmente «segura» de llegar «a un buen acuerdo» con Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas y con quien debe revisar el próximo año el tratado comercial del que también participa Canadá.

El intercambio de mercancías con Estados Unidos es clave para la economía mexicana y para asegurar fondos para la ambiciosa agenda social de Sheinbaum.

Este año la inversión social bordea los 54,300 millones de dólares, alrededor de 12% del presupuesto nacional; para 2026 está previsto un monto similar.

La segunda economía latinoamericana después de Brasil apenas crecerá 0,5% este año y 1,4% en 2026, según estimaciones privadas y del Banco de México (central).

Sheinbaum tiene una aprobación de más de 70%, según tres encuestas publicadas esta semana que atribuyen ese respaldo a sus programas de pensiones, becas y otras ayudas.

Grupos organizados de sindicatos y otras corporaciones cubrieron el Zócalo con banderas de distintos colores y globos con mensajes de apoyo a la mandataria.

Rodrigo Guillén, empleado hotelero del estado de Tabasco (sureste), viajó 20 horas con sus padres para participar del festejo.En el caso de los jóvenes se les ha tomado más en cuenta (…), se les ha apoyado para que ellos sigan estudiando y no se queden varados en una sola cosa», asegura Guillén, de 30 años.

