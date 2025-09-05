Sheinbaum destaca conmemoración del Día de la Mujer Indígena; izarán bandera a toda asta

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que mañana 5 de septiembre se izará por primera vez la bandera a toda asta para conmemorar el Día de la Mujer Indígena.

«Hoy, la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas como las yaquis, ejemplo de amor y resistencia”, destacó la presidenta.

Asimismo, señaló que la Cuarta Transformación reconoce que la justicia verdadera empieza por saldar la deuda histórica con los pueblos originarios.

«Por primera vez en nuestro país, comunidades indígenas y afromexicanas reciben directamente presupuesto público”, agregó.

El 5 de septiembre fue la fecha instituida en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en 1983, en Tiahuanaco (Bolivia), para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.La fecha se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en la Paz, Bolivia, en 1782.

El objetivo de esta conmemoración es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y lograr visibilizar sus gestas heroicas.

