Sheinbaum denunciará ante el INE guerra sucia en redes sociales

Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, PT y Verde Ecologista, anunció que se presentará una denuncia ante el INE por la guerra sucia en redes sociales contra el movimiento, a partir de una investigación que relacionó al jefe del Ejecutivo con el crimen organizado, en vísperas de la campaña electoral.

La aspirante única de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que los ataques, principalmente en X, antes Twitter, son pagados y replicados constantemente por bots.

“Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral, y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo, no creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección”, anunció.

Posterior a un desayuno privado con embajadores, que presidió el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que en su momento darán a conocer a los responsables de dicha estrategia de la oposición y que también pedirán a la plataforma de X mayores restricciones ante el próximo proceso electoral.

“En su momento se presentará contra quienes sean responsables y pedir también a esta red social que evite estas formas en momentos de definición, particularmente en nuestro país. Reconociendo la libertad de expresión, pero es distinto cuando hay una forma de este tipo cuando hay muchos recursos económicos involucrados”, expresó.

La doctora Claudia Sheinbaum reiteró que la manifestación del domingo pasado es muestra de que la democracia no está en riesgo al existir la diversidad de pensamiento en el país y sus expresiones.

Sobre su pasada visita al papa Francisco, la aspirante única presidencial de Morena, detalló que desde hace dos meses se le planteó por parte de los de hermanos Héctor y Mauricio Sulaimán un encuentro con el pontífice.

Claudia Sheinbaum detalló que el viaje lo realizó en vuelos comerciales y que el encuentro fue pactado con el apoyo de Héctor y Mauiricio Sulaimán, quienes aportaron proyectos altruistas en la capital del país en materia de box cuando ella fue jefa de Gobierno de la CDMX y son cercanos al santo padre.

“Ellos desde hace dos meses y algunas otras personas me habían dicho si me interesaba una visita con el papa Francisco de manera privada. Yo les contesté que sí. Quienes me conocen y han seguido todos estos años saben que hablo mucho, más allá de religioso, de la parte humanista del papa Francisco”, relató.

Por: Excélsior