Sheinbaum cierra gira por Veracruz

La precandidata única de la coalición “Seguimos haciendo historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de la educación para la transformación del país.“Mi sueño es que todos los niños que van en escuela pública en nuestro país, puedan tener un apoyo, una pequeña beca que les ayude a las madres de familia, que les ayude a las familias para poder sacar adelante a sus hijos (…) Mi sueño es que todos los jóvenes que deseen estudiar la universidad puedan ir, en una universidad gratuita de calidad que les permita desarrollar a sus familias, que no les digan nunca más que son rechazados de la sociedad, porque la educación es centro de la Transformación, sin educación pública, no hay transformación en nuestro país, por eso vamos a apoyar la educación pública”, puntualizó.Lo anterior, lo ejemplificó con algunas acciones hechas durante su periodo como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, donde creó dos nuevas universidades públicas: el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, en las que estudian más de 50 mil jóvenes y la implementación del apoyo universal “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”.Destacó que lo que está en juego en el próximo año es elegir entre un proyecto como la Cuarta Transformación, que ve la educación, la salud y la vivienda como derechos y otro, el de la oposición, que los considera mercancías.“En el pasado se creía que la educación es una mercancía, que la salud es una mercancía, que la naturaleza es una mercancía, sólo vale si se le pone precio, nosotros pensamos que la salud, la educación, la defensa de la naturaleza es un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia, mercancía frente a derechos”, aseguró.Recordó que el modelo económico neoliberal privatizador generó desigualdad en perjuicio de los que menos tienen.“Cuando se privatiza los bienes públicos, no siempre es para bien. En particular México estuvo plagado de corrupción que dejó mucha pobreza, desigualdad”, comentó.