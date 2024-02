Sheinbaum anticipa que continuará campaña sucia contra la 4T

La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición continuará con la campaña sucia contra la llamada 4T, luego de que se difundiera en medios y redes sociales el presunto financiamiento del narco a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una transmisión en vivo, la ex jefa de gobierno expresó su respaldo al jefe del ejecutivo federal al señalar que esa noticia es falsa y que uno de los reporteros reconoció que no había sustento suficiente y que incluso la propia DEA hizo lo mismo.

En este sentido, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes estar atentos frente a las noticias falsas.

“Nada más decirles que hay que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast lo que significan las noticias falsas, las fake news y como van construyendo este esquema que hay que estar muy atentos porque van a seguir, repito de nuevo, como ellos son, él no, nosotros somos no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, clasicismo (…) Pero el otro lado es pura crítica, crítica, crítica, bueno allá, cada quien, como digo, cosecha lo que siembra”, dijo.

Sheinbaum Pardo agregó que si se quiere hablar de un gobierno vinculado con el narcotráfico es el del ex presidente Felipe Calderón “que ya es multiplemente conocido y probado”.

Este día retoma su gira en por el interior del país en Pachuca con reuniones privadas por el periodo de intercampaña. Además visitará Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y la próxima semana se tomará algunos días para seguir trabajando en el proyecto de nación que presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo durante el inicio de su campaña.