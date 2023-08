Sería un suicidio para Morena si se altera el proceso de encuesta, advierte Ebrard

Sería un suicidio para Morena si se altera el proceso de encuesta para favorecer a alguno de los aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T, advirtió Marcelo Ebrard.

Entrevistado luego de encabezar un encuentro con integrantes de organizaciones de protección animal en el Jardín Pushkin de la colonia Roma en la Ciudad de México, el ex canciller señaló que esperan que la dirigencia y el comité de elecciones del partido se mantenga una imparcialidad y que de cara a las encuestas que arrancan el 28 de agosto todo se conduzca conforme al acuerdo entre aspirantes.

«La inconformidad, vaya, si hay una cosa irregular, la decimos. Pero no esperamos que pase eso, bueno, sería un desastre.Imagínate, el movimiento del que pertenecemos, su eje es una apelación ética, es la igualdad, por un lado; y por el otro, la democracia. Imagínate tú que Morena se pusiera a hacer una alteración en las encuestas. Sería verdaderamente suicida, ¿no? Y desde luego no lo permitiríamos, ya no digo yo, muchos militantes de Morena”, aseveró.

Ebrard informó que la propuesta de boleta o ticket que habrán de palomear las alrededor de 15 mil personas que pudieran participar en la encuesta por vivienda sería circular con la foto de cada uno de los cinco aspirantes morenistas, que a su vez tendrán enviados en cada una de las brigadas que lleven a cabo el muestreo.

En este sentido, pidió que las secciones que servirán para el muestreo sean dadas a conocer hasta el día del levantamiento para evitar que el equipo de alguno de los aspirantes busque influir en los vecinos.

La parte medular de la encuesta, nos parece a nosotros más relevante es que tienes una boleta, le llamaron ticket, pero bueno, es una hojita circular en donde tienes el nombre de cada una y cada uno de nosotros y ahí tú pones el que tú prefieras.

«Ese es el 75 por ciento del resultado. Es decir, quien gane la encuesta pues ya ganó”, expresó.Más tarde, en conferencia de prensa en Toluca, Marcelo Ebrard rechazó vislumbrar un escenario en el que no resulte favorecido en el proceso interno de Morena. De hecho, reiteró en el ofrecimiento de cargos a sus compañeros para 2024.Yo creo que vamos a salir muy bien, a Claudia la voy a invitar a (la Secretaria de) Gobernación, a ver si acepta, a Adan Augusto creo que se va a ir a la Cámara de Diputados. Habrá que hablar con Noroña por qué no me ha comentado cuál es su aspiración, Ricardo Monreal tampoco me ha comentado, pero yo los invitaría a todos, entonces no visualizo un conflicto. Yo estoy seguro que nosotros estamos saliendo adelante, por eso esta actitud que tenemos no crean que es una volada”.

El político reiteró que sea quien sea el aspirante de la oposición será derrotado en 2024 por Morena.A quien me pongan enfrente”, sostuvo.Acompañado de mujeres simpatizantes y vecinas de la región, Ebrard inauguró en la capital de la entidad mexiquense la llamada Casa Violeta que forma parte de su propuesta de Pasaporte Violeta dirigido a beneficiar a mujeres jefas de hogar, donde anunció que se trataría de un programa universal y no clientelar, como lo es el llamado Salario Rosa del gobierno mexiquense.

Por: Excélsior