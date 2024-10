Sergio Gutiérrez Luna, nuevo presidente de Cámara de Diputados tras muerte de Ifigenia

Sergio Gutiérrez Luna fue elegido como nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con 420 votos a favor y 0 en contra luego de la muerte de Ifigenia Martínez a los 99 años, mientras que la morenisa Dolores Padierna Luna será la vicepresidenta.

Luego la muerte de la titular del órgano legislativo, Ifigenia Martínez, Gutiérrez Luna dejará su cargo como vicepresidente de la Cámara de Diputados para asumir la presidencia.

Tras ser elegido agradeció el nombramiento y se comprometió a no fallar y trabajar de la mano con los nuevos nombramientos.

«Vamos a trabajar con imparcialidad, objetividad, intentado siempre conducir adecuadamente el debate y las sesiones en esta cámara. Agradezco a todos los grupos parlamentarios, quedamos en esta encomienda y no les vamos a fallar».

Tras su designación Gutiérrez Luna rindió protesta al cargo en el recinto legislativo y pronunció el juramento: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

Por: Excélsior