Sergio Corona fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto

El primer actor Sergio Corona fue hospitalizado de emergencia tras haber sufrido un infarto.Fue el periodista Joel O’Farril quien en su programa de radio relató que una persona cercana al actor de 94 años le contó que hace unos días sufrió un infarto, pero que actualmente se encuentra en recuperación.Don Sergio, me dicen, sufrió un infarto. No tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente, en los primeros días de esta segunda quincena”, mencionó.De acuerdo a O’Farrill, Corona logró asistir el 12 julio a los premios Grandeza Hispana acompañado por Genoveva Martínez, productora de Como dice el dicho.El actor, afirma, sufrió el infarto mientras estaba en su casa.Me dicen que don Sergio se encontraba en su casa, le vino el infarto, fue hospitalizado en una institución privada. Me dicen que no fue en estos hospitales donde tradicionalmente van los actores de la ANDA porque ya no hay servicio”La familia del actor se encargó de buscar un hospital privado donde pasó algunos días para recuperarse.Lo que me cuentan es que, afortunadamente, se recuperó, salió adelante y regresó a su casa. En este momento él se encuentra tratando de estar lo más tranquilo posible, su teléfono móvil lo tiene apagado y en el teléfono fijo únicamente recibe llamadas de personas contadas con el fin de que se encuentre lo más tranquilo posible”Gracias a su familia, Corona logró pagar la cuenta de hospital.Por: Excélsior