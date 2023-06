Señala AMLO que los ministros están alineados al bloque conservador

En conferencia de prensa, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están alineados al bloque conservador, en respuesta a la posible invalidación del plan B de la reforma electoral.

En ese sentido, expresó “No me sorprende, ahora sí que no es nota”, la inminente invalidación a la segunda parte del plan B de reforma electoral, como lo propone el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek.

A pregunta sobre el tema, el mandatario dio por hecho que la mayoría de los ministros del máximo tribunal rechazarán la reforma, propuesta por su administración y que fue aprobada meses atrás por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, con el rechazo de la oposición.

“Ahora sí que no es nota, los ministros están alineados al bloque conservador, no están alienados al servicio del pueblo, no se imparte justicia, es un poder al servicio de una élite política y económica”, planteó el ejecutivo Federal.

Cuestionó: “¿Cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley (el plan B) si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución, en el artículo 127? Y los ministros son los primeros que violan la Constitución, el artículo 127, porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente”.

Además de eso, López Obrador agregó que los integrantes del máximo tribunal mantienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos “para financiarse todos sus excesos: servicio médico particular, fondo especial de retiro, trabajadores o trabajadoras domésticas, asesores, consejeros, vehículos de lujo, todo, con cargo al erario, a costillas del erario, con el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo.

Ellos no respetan la ley de austeridad republicana. Entonces, ¿qué puedo esperar de quienes actúan de manera irresponsable, violando la Constitución, los ministros de la Corte?”.

De ahí, que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara que es necesaria una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía, por lo que volvió a anunciar que en septiembre del próximo año enviará una iniciativa de ley a la nueva legislatura para que se apruebe esa reforma.