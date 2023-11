Senado aprueba renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte

El pleno del Senado aprobó la renuncia del ministro Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre cuestionamientos de legisladores de la oposición, quienes acusaron que la dimisión estaba motivada por cuestiones personales y no por una causa grave como estipula la Constitución, además de que aún y cuando todavía no se avalaba ya se había sumado al proyecto de un partido político tras reunirse con Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial de Morena, PT y PVEM.

El dictamen de la renuncia de Zaldívar fue aprobado con 63 votos a favor y 43 en contra, por lo que se instruyó informar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enviará una nueva terna integrada por mujeres para cubrir la vacante, así como a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.

Previamente, la renuncia de Arturo Zaldívar había sido aprobada en la Comisión de Justicia del Senado en la que se rechazó la propuesta de la comparecencia del ahora exministro para explicar las razones por las que quería dejar del cargo.

Previo a la votación, el senador panista Damián Zepeda consideró que no se puede obligar a alguien a estar en donde ya no quiere, pero señaló que no avalaría con su voto la renuncia de Arturo Zaldívar porque ello sería una “salida digna” y advirtió que la Corte no es un “trampolín político de nadie”.

“Lo mejor que le puede pasar a la Corte es que Arturo Zaldívar ya no sea ministro porque si no tenía causa justificada grave para pedir su renuncia hoy sí se tiene, el señor ya no es independiente”, acusó.

Agregó que el trasfondo del asunto no es la renuncia de Zaldívar, sino que abre la puerta a que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga su quinto nombramiento para la Corte cuando sólo le correspondían tres.

“Renuncia un año antes el ministro Zaldívar y le regala un quinto nombramiento al presidente (…), le están robando a Claudia Sheinbaum el derecho de nombrar un nuevo ministro, le están negando el derecho a Xóchitl Gálvez, el derecho a proponer, le están robando el derecho a Samuel el derecho de proponer”, dijo al fundamentar su voto particular en contra.

