Se pronuncia Álvarez Máynez a favor de legalizar las drogas

El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante estudiantes del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara su propuesta de “Un México nuevo” con tres ejes: seguridad, prosperidad e igualdad.

Durante el Foro: Elecciones 2024. Rumbo y Compromiso, el abanderado de MC afirmó que el país está viviendo el horror de la violencia y criticó las estrategias que han implementado los gobiernos anteriores, por un lado, la militarización del país, y por el otro, el punitivismo penal.

Al hablar de la situación en las cárceles del país, comentó que la mayoría de los presos están ahí por su condición de pobreza.

“Las cárceles en México están llenas fundamentalmente de gente pobre, porque cuando se dice que las drogas son ilegales, que la marihuana es ilegal, es ilegal para el pobre, a ninguno de nosotros casi ninguno de nosotros nos llevarán a la cárcel por fumar un porro porque tienes mecanismos para defenderte a través de un amparo, de un abogado, de una fianza Muchos de una mordida, de una palanca, de hablarle a alguien y los que terminan en prisión por consumo por ejemplo de marihuana que son miles pues son fundamentalmente jóvenes”, indicó.

En el tema de las drogas, aseguró que es una hipocresía el modelo prohibicionista del actual gobierno por lo que se pronunció a favor de su regulación.

“Las drogas sería mejor regularlas para saber qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que se está excediendo. El presidente prohibió el Backin, pero cualquier joven puede comprar un bateador, el problema es que no sabemos qué es lo que está fumando si tuviéramos una legalización, una regularización de ese pico de instrumentos podrían tener un etiquetado en el que todas las personas supiéramos exactamente y que supiéramos cuáles son las cantidades legales”, indicó.

Durante su ponencia, a pesar de las críticas reconoció el compromiso y voluntad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir a la delincuencia.

“Bukele pone varios puntos sobre la mesa que son válidos, si nosotros creemos que vamos a resolver el problema de la seguridad en México con las recomendaciones de organismos internacionales que no están apegados a nuestra realidad, con las recomendaciones de supuestos especialistas, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante (Genaro) García Luna supuestamente era un especialista en seguridad, no es posible. Hay en México una gran evidencia de dónde está el problema, y lo que sí creo que hay en El Salvador y que debe haber en el país, es voluntad para afrontar el problema lo que no puede haber es colusión entre la delincuencia los gobiernos”, indicó.

Al responder preguntas de los estudiantes, el emecista habló sobre los temas de economía, destacando las ventajas del nearshoring, política exterior, y reformas en beneficio de la infancia, así como de las mujeres.

