Se forma frente a BCS Juliette, décima tormenta tropical de la temporada

La tormenta tropical Juliette, el décimo ciclón de la temporada, se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de Baja California Sur, informó este lunes 25 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua.

De acuerdo con el reporte, a las 15:15 horas el centro del sistema se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

El SMN informó que la tormenta tropical Juliette ya ocasiona lluvias fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur. La dependencia había pronosticado horas antes precipitaciones de 25 a 50 mm en la entidad, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental del estado.

El pronóstico indica que Juliette mantendrá su movimiento hacia el oeste-noroeste entre lunes y martes, para después girar hacia el noroeste. Aunque existe la posibilidad de que se fortalezca entre martes y jueves, para el viernes se espera que se debilite a una baja presión remanente.

El SMN exhortó a la población a extremar precauciones por lluvias y oleaje, así como atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil en la región

Por: Uno Tv