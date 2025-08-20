Se descarrila Tren Maya en Yucatán;opera con normalidad

La tarde de este martes 19 de agosto, se reportó el descarrilamiento de un convoy del Tren Maya en la localidad de Izamal, estado de Yucatán, dentro del Tramo 3 de la ruta ferroviaria que conecta Mérida con Cancún.

Videos difundidos en redes sociales muestran a pasajeros desalojando los vagones, mientras autoridades supervisan la evacuación. Hasta el momento, no se han confirmado personas lesionadas, y los reportes oficiales indican que solo se registraron daños materiales.

El incidente ocurrió en el Tramo 3 del Tren Maya, uno de los más transitados por su carácter turístico. Este tramo conecta Campeche con Yucatán, y el convoy afectado cubría la ruta Mérida–Cancún, en plena temporada vacacional.

El descarrilamiento se dio en la estación Izamal, donde al menos un vagón se salió de las vías, generando momentos de tensión entre los pasajeros y pobladores de la zona.

Opera con normalidad

El convoy 304 del Tren Maya sufrió un “percance de vía”, en la estación Izamal, Yucatán, a las 13:48 horas de este martes, cuando se trasladaba hacia Cancún, Quintana Roo, informó la empresa, a través de una tarjeta informativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Por estos hechos, indicó la Defensa, se integró una Comisión Dictaminadora, para realizar la investigación sobre las causas del incidente.

La dependencia se refirió de esta manera al descarrilamiento que el tren sufrió, cuando ingresaba a baja velocidad a los andenes de la estación, se detalló.

La Defensa indicó que, tras el percance, se activaron los protocolos de seguridad y los usuarios, quienes resultaron ilesos, fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa.

El resto de la ruta del Tren Maya continúa operando con normalidad sin restricciones, indicó la Defensa.

Por: Excélsior