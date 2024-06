‘Se aproxima mi retiro’, admite José Ramón Fernández

José Ramón Fernández quisiera seguir por otros 50 años más participando en programas de televisión, pero admitió que se aproxima su retiro, luego de estar 51 años en los medios de comunicación.

“Creo que ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele, pero la vida es así, llega un momento en el que estoy bien, tengo mi memoria corta, no tengo enfermedades… Ahora me encuentro muy bien, estoy trabajando en ESPN y posiblemente en poco tiempo esté despidiéndome”, comentó José Ramón Fernández en entrevista con Roberto Gómez Junco en ‘Diálogos sin Balón’.

José Ramón Fernández sigue disfrutando de lo que hace, ya con más tranquilidad.

Cuestionado sobre la evolución de la televisión deportiva, comentó que se volvió una mesa de debate.

“Unas son buenas, otras regulares, otras son muy malas, son mesas de debate. Ha empeorado la televisión deportiva porque antes se producía más, tenías talentos y hacías cosas que le gustaba a la gente.

A mí me gustaba que los programas se reuniera la familia para verlos, el padre se juntara con sus hijos y se riera, por eso los comediantes. Andrés Bustamente era comediante muy blanco y el otro Brozo era muy peligroso, pero se mantenía en la raya”, comentó.

Siguiendo con su comentario de las mesas de debate, José Ramón Fernández indicó que se ha convertido en un tema de egos, de ver quién grita más o menos.

“Las mesas de debate se han convertido en otra parte, en los famosos egos, a ver quién grita más o menos, o quién sabe más o menos. Tuve grandes maestros, César Luis Menotti, Jorge Valdano, (Emilio) Butragueño, Pelé, me hice muy amigo de Pelé y lo entrevisté muchas veces, un buen tipo”, indicó.