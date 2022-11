SCJN analizará militarización de la seguridad pública el 28 de noviembre

En la sesión del próximo 28 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el proyecto que resolverá la constitucionalidad de la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, anunció esta tarde el presidente del órgano autónomo, ministro Arturo Zaldívar.

El 28 de noviembre se analizará el proyecto relativo al decreto para el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; este proyecto de la señora ministra Margarita Ríos Farjat fue bajado a la secretaría el pasado jueves (10 de noviembre).

El lunes (14), el Pleno de la Corte fijo fecha para el 28; esto demuestra que el presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón, si hay proyecto se enlista, y se enlista de inmediato, y si no hay proyecto, el presidente de la Corte no es mago para hacer así y sacar un proyecto de la manga del saco”, dijo.

El ministro Zaldívar ofreció este miércoles su conferencia número 17, y última como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, en la sede del Poder Judicial de la Federación, en el Centro Histórico.

La Corte recibió una decena de recursos e impugnaciones, tanto de organizaciones civiles, como de diputados y senadores de oposición en contra del decreto de marzo de 2019, que facultó al Ejército, Fuerza Aérea mexicanos y a la Armada de México para apoyar en tareas de seguridad pública, en lo que se integra la Guardia Nacional.

De hecho, el Congreso de la Unión ya aprobó la ampliación del plazo inicial para esas tareas, de marzo de 2024 a 2028, y la Corte no establecía una fecha para resolver la constitucionalidad del decreto original.

Una vez que tenemos el proyecto, vamos a ver este asunto de inmediato, el lunes 28, es el único proyecto relacionado con estos temas y es el último que podremos ver”, explicó el ministro Zaldívar.

El presidente de la SCJN indicó que el proyecto de la ministra Ríos Farjat se comenzará de distribuir entre los integrantes de la Corte y, en las próximas horas se resolverá si se hace público.

No lo hemos acordado, yo supongo que sí, pero no podría decirlo porque no se ha tomado la decisión, apenas se va a distribuir entre las ministras y ministros, lo único que hicimos es fijar la fecha, yo supongo que sí, pero no lo puedo asegurar en este momento”, dijo.

En su última conferencia de prensa como presidente de la Corte, el ministro Zaldívar realizó un balance de sus cuatro años en el cargo, a manera de adelanto del informe que presentará el próximo 15 de diciembre.

