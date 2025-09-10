Santi Gimenez evita caída de México ante Corea del Sur

La Selección Mexicana de Javier Aguirre, igualó 2-2 frente a Corea del Sur en un amistoso internacional disputado en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee. El encuentro estuvo lleno de intensidad y alternancias en el marcador, con un gol de Santiago Gimenez en tiempo de compensación que dejó un empate con sabor agridulce para ambas escuadras.

El Tri abrió el marcador al minuto 21 gracias a Raúl Jiménez, quien con un cabezazo certero adelantó a los mexicanos tras un centro de Rodrigo Huescas. Con esa ventaja se fueron al descanso, aunque en la segunda mitad el panorama cambió con la entrada de la estrella asiática Heung-Min Son.

Apenas dos minutos después de ingresar al campo, Son hizo sentir su jerarquía. Al 65’, el atacante de Los Ángeles FC firmó el empate con una volea dentro del área, imposible de atajar para el arquero Raúl ‘Tala’ Rangel.

La remontada llegó al minuto 75, cuando Kang-In Lee envió un trazo preciso que Hyeun-Gyu Oh transformó en gol, desatando la euforia de la afición coreana en Nashville. Durante varios minutos, México lució desordenado y con pocas ideas en ataque tras los cambios de Aguirre, lo que permitió a Corea del Sur tomar el control.

Sin embargo, la reacción mexicana no tardó en aparecer. Santiago Gimenez, que había ingresado en la segunda mitad, se convirtió en el héroe del Tri con un golazo al minuto 90+4. El delantero del AC Milan recibió un pase de Jorge Sánchez y definió con un zurdazo al ángulo para poner cifras definitivas.

El empate 2-2 refleja el carácter combativo del equipo de Javier Aguirre, pero también expuso carencias defensivas y dificultades para mantener el orden tras las rotaciones. Si bien México mostró determinación para no irse derrotado, Aguirre tendrá mucho que analizar de cara a los próximos compromisos.

Para Corea del Sur, el amistoso dejó conclusiones positivas: la influencia inmediata de Son, la solidez de su portero Seug-Gyu Kim y la capacidad de reacción frente a un rival histórico en el futbol internacional.

Por: Excélsior