Sala Especializada: Xóchitl Gálvez calumnió a Sheinbaum en segundo debate presidencial

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, calumnió a Morena y a su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el segundo debate presidencial que se realizó el 28 de abril.

Lo anterior, al emitir expresiones en el sentido de que existía una alianza entre los delincuentes y los morenistas.

Los magistrados resolvieron que con esos comentarios, la todavía senadora por el PAN imputó un hecho o delito falso, además de que no existen notas periodísticas que arrojen elementos mínimos de veracidad sobre información difundida.

Por ello, se le impuso a Gálvez Ruiz una multa de 32 mil 571 pesos, mientras que el PRI, PAN y PRD fueron sancionados con 10 mil 857 pesos cada uno por faltar a su deber de cuidado.

La Sala Especializada también concluyó que Sheinbaum Pardo no calumnió a Xóchitl Gálvez con las expresiones vertidas en dicho debate, pues no se refieren de manera explícita, directa o unívoca a un acto de corrupción, por tanto, no es posible calificarlas como falsas, maliciosas y tampoco implican la imputación de un delito.

Por: MVS