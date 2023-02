Rosario Robles libra proceso penal por Estafa Maestra; seguirá vía administrativa

El proceso penal contra Rosario Robles Berlanga por la llamada Estafa Maestra fue cancelado hoy 24 de febrero por un juez, el cual determinó que las supuestas omisiones atribuidas a la exfuncionaria y que permitieron el presunto desvío de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano en realidad se tratan de faltas administrativas.

En la audiencia de este viernes, el juez Roberto Paredes Gorostieta decidió que el caso siga por la vía administrativa y no por la penal que llevó a que Rosario Robles estuviera presa por tres años en el penal de Santa Martha Acatitla hasta el 19 de agosto del año pasado, cuando se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva.

La defensa de la exfuncionaria solicitó desde el año pasado el sobreseimiento del caso al argumentar que la acusación contra Rosario Robles no se trata de un delito, sino de una falta administrativa al presuntamente no impedir la firma de convenios a través de los cuales se realizaron los desvíos.

Tras ser absuelta por el caso de la Estafa Maestra, Rosario Robles dijo que tenía que llegar el día en que se hiciera justicia, ya que desde el primer momento se presentó ante las autoridades, acató todas las disposiciones y nunca le encontraron “un sólo peso que no fuera fruto de mi trabajo”.

“Yo me presenté desde el primer momento, siempre di la cara, siempre confié en la justicia y que tarde que temprano tendría que hacerse justicia, llegó este día, con esta decisión que se ha tomado el día de hoy. Quiero agradecerle a mi hija que jamás me soltó y ante ustedes siempre estuvo valiente, decidida, quiero agradecer a mi equipo de abogados encabezado por Epigmenio Mendieta, ha dado la pelea y dado un fallo histórico, se demostró que derechos fundamentales como el debido proceso se violaron desde el primer momento como el de mi libertad”, dijo ante los medios que la esperaban.

“Yo no fui, yo no hui, después de 3 años no me han encontrado un solo peso que no fuera fruto de mi trabajo, 3 años estuve presa, siempre acaté la disposición de la autoridad desde el primer momento y creo que hoy hay una retribución a favor de México”, puntualizó.

Además, mandó un mensaje a las mujeres que están presas en el penal de Santa Martha, donde estuvo recluida, y aseguró que seguirá luchando y alzando la voz para que también sean escuchadas.

El Noveno Tribunal Colegiado concedió un amparo el año pasado a la exfuncionaria, por lo que ordenó al juez de proceso convocar a una audiencia para que valorarara técnica y jurídicamente la vía por la que debía seguir el caso, pero teniendo en cuenta el principio de pro-persona.

A la audiencia en el reclusorio Sur, Robles llegó acompañada por su hija Mariana Moguel, otros familiares y su abogados. Antes de ingresar se dijo tranquila y “con mucha fe en la justicia”.

“Vamos con mucha fe en la justicia, me siento tranquila, aquí están mis abogados, el gran equipo, venimos al acatamiento de un amparo”, dijo a los medios de comunicación.

Rosario Robles fue acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por irregularidades cuando encabezó la Sedatu y la Sedesol y que permitieron el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

