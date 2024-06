Rodolfo Cota rompe el silencio sobre su fichaje con América

Rodolfo Cota está cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Club América rumbo al torneo Apertura 2024 en una operación que implicaría también el paso de elementos como Salvador Reyes y Óscar Jiménez a los clubes de Grupo Pachuca, dueño de los Esmeraldas.Con respecto a esta operación, el cancerbero fue cuestionado en una presentación sobre su futuro inmediato y dejó claro que a pesar de que diferentes versiones lo ponen ya en Coapa, por respeto a los Esmeraldas, no le es posible dar detalles sobre su futuro y por ahora, acata ordenes de su actual institución.»La realidad es que en estos momentos yo me debo al Club León porque así es, tengo contrato con ellos. No puedo hablar más de la realidad de lo que es. Hasta el día de hoy yo estoy acá, peleando acá y estoy a órdenes del club. Por respeto a ellos, porque todavía soy parte de esta gran institución no hay mucho que agregar. Uno no se puede adelantar por respeto a la institución de acá», manifestó.Pese a eso, el futuro de Rodolfo apunta directamente al Nido en donde inicialmente sería el suplente de Luis Ángel Malagón a la espera de generar competencia interna por un puesto como titular. Además, con la lesión del meta americanista, apunta a ser titular tanto en la Supercopa de la Liga MX, así como en las primeras jornadas del siguiente certamen.Por: Excélsior