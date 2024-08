Rocha Moya: ‘Me gusta ver las cosas de frente y dar respuestas claras’

Después de que a través de una carta, Ismael “El Mayo” Zambada, afirmó que fue convocado a una reunión el 25 de julio, en la que estarían Joaquín Guzmán López y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero en vez de celebrarse la reunión fue secuestrado y llevado a Estados Unidos, el gobernador Rocha Moya afirmó que ni fue invitado, ni estaba enterado de esa reunión.

Rocha Moya reiteró en su conferencia que ese día se encontraba fuera del país, en Los Ángeles, California, desde donde tuvo las primeras informaciones de lo ocurrido con Zambada, y al día siguiente regresó a Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, afirmó que tiene toda la disposición para colaborar con la Fiscalía General de la República, institución que está en proceso de atraer el caso y a la cual, se le compartirá toda la información necesaria.

«Me van a pedir información, pero si en esa información se deberá hacer alguna declaración, pues voy a donde sea, no tengo problema, por supuesto» dijo en la conferencia.

Y expuso además que «todo aquel que sea señalado, dependiendo de lo que se dice, en razón de eso tiene que tener su comportamiento y su respuesta. Yo tengo tranquilidad y finalmente cualquier cosa yo se los voy a decir: me gusta de frente ver las cosas, no sacar la vuelta, no sacarle la vuelta a las situaciones y siempre voy tener una respuesta congruente».

Rocha Moya expresó que gran parte de su vida ha estado ligado a la academia, la docencia y la investigación, lo cual le permite “tener la calidad moral para enfrentar y otorgar respuestas claras y contundentes” y expuso que debe valorarse de donde provienen los comentarios vinculatorios, “ya que desafortunadamente, cualquiera puede acusar sin pruebas”.

Rocha Moya, también agradeció a los gobernadores de diferentes estados que le manifestaron públicamente su respaldo.

Por: Excélsior