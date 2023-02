Rihanna cautivó en el Medio Tiempo del Super Bowl 2023

Durante la edición LVII del Super Bowl, Rihanna se presentó por primera vez en un escenario desde el nacimiento de su hijo; el show del medio tiempo era esperado con altas expectativas por parte de los aficionados que se encontraban en el State Farm Stadium y de los millones de seguidores que presenciaron el show en la televisión.

A pesar de que todo estaba listo para su aparición, la cantante de Barbados tardó en salir al escenario… cuando lo realizó, el State Farm Stadium se volcó en su favor luego de que apareciera en plataformas que estaban suspendidas en el aire.

CANCIONES QUE FUERON PARTE DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO

– Where have you been-

Only girl (in the world)

We found love

Rude boy Work-

Have my money- All of the lights-

Run this time