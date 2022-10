Ricardo Peláez deja la dirección deportiva de Chivas

Ricardo Peláez dejó la dirección deportiva del Club Deportivo Guadalajara tras caer en el repechaje del Apertura 2022 con Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

Peláez Linares llegó en noviembre de 2019 de cara a la recta final del Apertura de ese año, pero tomó control de las decisiones deportivas a partir del Clausura 2020 dónde hubo una gran inversión a la plantilla que no dejó buenos resultados en el equipo de las Chivas y a donde más lejos llegaron fue a semifinales en el Guard1anes 2020.

Ahora como directivo también fallé porque no quedé campeón como prometí. Conozco el éxito y el fracaso.

El éxito se logra tropezándote una y otra vez y cada vez menos. El éxito es un cúmulo de fracasos y siempre está en construcción. No vine aquí a aprender, vine a solucionar un tema y no lo pude conseguir.

Para mí fue un gran aprendizaje, no me pagaron para eso. Vine a entregar resultados y no lo conseguí. Pero para mí es el equipo donde más he aprendido, quizá porque no conseguí el éxito», enfatizó.

A lo largo de la gestión de Ricardo Peláez, mantuvo a Luis Fernando Tena como técnico y terminó saliendo para la llegada de Víctor Manuel Vucetich en el Guard1anes 2020 que lo llevó hasta las semifinales. Tras varios resultados adversos, salió Vucetich en 2021 para la llegada de dos interinatos consecutivos que se volvieron en procesos completos con Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena.

«Cuando me toca llegar, justo acababa de fallecer Jorge Vergara. Esta linda familia me abrió la puerta, confió en mí. Entonces, tuvimos una plática larga y se tocó el tema de mi continuidad en la institución y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar. Me agradecieron lo sucedido y yo les agradecí más. En ese momento, le dije a Amaury que comparto la decisión totalmente, porque mover al técnico o algunos jugadores no alcanza en una institución de este tamaño. Debe haber un cambio de rumbo y después un equipo estabilizado, con continuidad en algunos temas», reveló Ricardo.

Con la acumulación de únicamente dos liguillas (unos cuartos de final y unas semifinales) en toda la gestión de Ricardo Peláez y sumado a la inconsistencia que ha tenido con Chivas.

Se ha tomado la decisión de dar un paso al costado en su gestión, por lo que habrá cambios en la dirección deportiva del Guadalajara en los próximos días para decidir a su sucesor.

Por: Excélsior