Ricardo Monreal no se va de Morena; «voy a resistir hasta el final»

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reafirmó su permanencia en Morena al recordar que es fundador del partido y coordinador parlamentario por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México.“Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a suceder al presidente de la República”, señaló en conferencia de prensa virtual, donde pidió que no lo comparen con la fábula de Pedro y el Lobo.

Rechazó que su lucha sea contra el presidente Andrés Manuel López Obrador o contra el partido, sino solo para democratizar a Morena y ser el candidato presidencial de la reconciliación nacional.

“Yo no lucho contra el partido. Yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido, yo he estado en Morena desde hace 26 años, he cumplido con mi función legislativa, hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo federal le han interesado”, apuntó.

El legislador por Zacatecas dijo que los ataques en su contra lo fortalecen, por lo que está creciendo en las preferencias electorales, pero llamó a los fanáticos partidistas o no fomentar hechos violentos.

“No quiero que lleguemos a la etapa de la agresión física o insultos; que se convierta en una estrategia incluso electoral; por eso no abono a la polarización”, indicó Monreal.

Por: Excélsior