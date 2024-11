Respalda Sheinbaum decisión de gobernador de Sinaloa de suspender feria ganadera

Un día después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció a su salida de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la suspensión de la feria ganadera y el palenque en un ambiente de amenazas en su contra, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dijo que el evento se realizaría y estaría garantizada la seguridad.

“No se va a suspender la feria y las narcomantas, como sabemos, los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, etcétera, pero la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad”, apuntó.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que se respaldaría la decisión del mandatario sinaloense.

Cuestionada sobre si esta decisión significaba un golpe a la estrategia de seguridad, la titular del Ejecutivo descartó esa posibilidad e insistió en que se apoyará la decisión de Rocha Moya, con quien digo se iba a comunicar.

“Me quedé con el tema de la feria de Sinaloa, ahí es lo que decida el gobernador, si él decidió que no iba a haber feria lo vamos a apoyar, lo que él tome como decisión, lo apoyamos… No, sin decisiones que se toman en el momento para decidir por parte del gobernador, entonces si tomó esa decisión, ahora me voy a comunicar con él para conocer, pero vamos a apoyar a los gobernadores en sus decisiones”, declaró.

Ayer en la Ciudad de México, el gobernador de Sinaloa justificó que la suspensión de la feria ganadera y el palenque obedecía a los factores que pueden propiciar episodios de violencia y no a las narcomantas que lo amenazaban.

“Ahí va, seguimos combatiendo la violencia, existe, ya se ha avanzado en ese combate, pero no nos descuidamos porque ahí hay presencia. Acuérdense que ayer, hoy mismo tuvimos que suspender la feria porque ahí concurren diferentes factores que te pueden generar violencia y evitar cualquier tipo de problema”, comentó.

