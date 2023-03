Reprocha AMLO a EUA no invertir 4 mmdd en programas sociales en Centroamérica

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Chiapas, junto con otras entidades del Sur Sureste de México como Yucatán, Tabasco y Campeche, son de las entidades más seguras del país y así lo reflejan indicadores como la reducción de delitos en general y los llamados de alto impacto, como el homicidio.

Además de reiterar el llamado para que la gente “ayude” a proteger a los migrantes, reprochó que Estados Unidos no quiera invertir 4 mil millones de dólares en Centroamérica para programas sociales, pero sí envió más de 30 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania ante Rusia.“… yo lo que quiero informar a la gente de que acá en el sureste, y prácticamente es lo mismo Tabasco y también Oaxaca y Campeche, Yucatán es el estado del país con menos delitos; Quintana Roo también, a pesar del turismo, no hay tanto descontrol de violencia.

Sin embargo, hacia el norte tenemos problemas. Entonces el que los migrantes atraviesen el territorio, ya en el norte corren riesgos y tenemos que cuidarlos”, expresó durante la conferencia mañanera realizada en las instalaciones de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez.

Además de precisar que los migrantes no tienen qué ver con el tráfico de fentanilo y corren más riesgos de caer en manos de las bandas de la delincuencia en el Norte que en el Sur, recordó que su gobierno ha invertido en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero Estados Unidos no ha hecho su parte.

Un día después de reunirse con un grupo de legisladores estadounidenses en Palacio Nacional, a quienes, dijo, expresó esta situación, recordó:

“Ayer les decía yo a los legisladores que nosotros, que no tenemos muchos recursos, estamos destinando 100 millones de dólares para apoyar en Centroamérica a las comunidades más pobres, y con esos 100 millones de dólares ya tenemos evaluaciones de que hemos podido mantener en sus comunidades a mucha gente que si no hubiese recibido el apoyo… Porque tenemos allá en Centroamérica Sembrando Vida, así como en Chiapas hay casi 90 mil sembradores que están recibiendo un jornal y están sembrando más de 200 mil hectáreas como 250 mil hectáreas de árboles frutales y maderables allá en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, estamos haciendo lo mismo.

Claro, no tenemos para todo Centroamérica, pero donde estamos trabajando, en las comunidades de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que se está trabajando, ahí ya tenemos análisis, evaluaciones, de que muchos que iban a emigrar decidieron quedarse por estos apoyos, que tenemos Sembrando Vida y tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Entonces, ayer hablé con los legisladores de nuevo para plantearles que ayuden a Centroamérica, que eso es lo mejor.

Ellos han ofrecido cuatro mil millones de dólares y no ha llegado el apoyo, y no quiero decir más porque me quedé con ganas.”Aunque dijo que no quería ahondar en el reproche a Estados Unidos, a quien reconoció que ahora esté brindando facilidades de ingreso a venezolanos con la entrega de visas humanitarias, remató: “No, es que lo digo de manera fraterna, cariñosa, que no se vaya a malinterpretar, pero destinaron 35 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania y acá son cuatro mil millones, pero ya se acabó.”

López Obrador también, y a pregunta expresa, condenó que algunos militantes de Morena, el sábado, tras el acto del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, hayan quemado una piñata con el rostro de la presidenta de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.