Relación México-EU, una de las prioridades de Christopher Landau en nuevo cargo

El exembajador estadunidense en México, Christopher Landau, agradeció al presidente electo Donald Trump la nominación para convertirse en subsecretario de Estado en la gestión que iniciará el próximo 20 de enero, al tiempo que anticipó que la relación con nuestro país será una de sus máximas prioridades.

“Me siento profundamente honrado y agradecido por esta nominación y por la oportunidad de trabajar con el senador Marco Rubio para implementar la agenda de política exterior del presidente Donald Trump. Ojalá mis padres todavía estuvieran vivos para escuchar la noticia, ya que mi padre fue un funcionario de carrera del Servicio Exterior y mi madre una consumada esposa diplomática. La nominación es un homenaje a ellos, los mejores maestros posibles de lo que significa ser diplomático y estadunidense. Espero con ansias el proceso de confirmación en el Senado de los Estados Unidos”.

De 61 años de edad, abogado de profesión que trabajó en la Corte Suprema, Landau llegó a México el 16 de agosto de 2019 y culminó su gestión el 19 de enero de 2021, en la víspera del cambio de gobierno en su país, cuando asumió la presidencia Joe Biden.

Durante su corta estancia en México fue un firme admirador y promotor de la cultura mexicana -por encima de muchos políticos de casa- al visitar diversas entidades del país, disfrutar de su gastronomía y hacerse de muchos artículos tradicionales que hoy luce en su casa de los Estados Unidos, como piñatas, figuras de calaveras y catrinas. “A mis amigos: muchos de ustedes me han instado a volver a México. Su apoyo y amistad realmente me han conmovido. Si el Senado me ratifica en este nuevo cargo, obviamente la relación entre nuestros países seguirá siendo una de mis máximas prioridades. Aunque no tenga el placer de volver a vivir entre ustedes, siempre estarán muy presentes para mí”, expresó en sus redes sociales.

Como subsecretario de Estado, Landau conducirá la relación del país de las barras y las estrellas con América Latina poniendo énfasis en los temas de migración y seguridad en este hemisferio.“Para la mayoría de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, México es ahora el ÚLTIMO eslabón de la cadena. Una estrategia eficaz para contrarrestar los flujos migratorios requiere atención en cada eslabón de la cadena, desde el país de origen del migrante hasta todos y cada uno de los países que atraviesa en su viaje hacia Estados Unidos. Por lo tanto, trabajar con otros países para detener esos flujos migratorios debe ser un imperativo GLOBAL de la política exterior estadounidense”, comentó en una de sus recientes publicaciones.