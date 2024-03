Reitera EU cierre de frontera a migrantes; en 9 meses deportó a casi 600 mil personas

Pese a la reducción al inicio de este 2024 en cuanto al número de detenciones de migrantes en la frontera con México, al pasar de 301 mil 993 registrado en diciembre a 176 mil 204 durante todo enero, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos advierten a los migrantes de México y de otras naciones de Centroamérica y El Caribe los peligros que implica negociar con grupos criminales, que a cambio de un alto pago para llegar a la frontera, los dejan abandonados en zonas de riesgo como el desierto donde ya se registran altas temperaturas, los márgenes del Río Bravo o frente al muro metálico.Luis Miranda, subsecretario adjunto y portavoz del DHS, recordó a través de Grupo Imagen que en los últimos nueve meses se han deportado a casi 600 mil personas de más de 150 países, muchos de ellos viajaban en núcleos familiares. «La gente creyendo en las mentiras de que si vienen en grupos de familias no van a ser deportados ni van a tener consecuencias y eso no es cierto, de hecho, desde mayo del año pasado cuando terminó la emergencia de salud pública por el Covid hemos deportado a más de 583 mil personas y eso incluye casi 100 mil individuos que formaban parte de grupos de familia.»Como bien sabes, México anunció el año pasado que recibiría hasta 30 mil retornos de migrantes que han cruzado ilegalmente de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, así en esta combinación están los 583 mil que hemos deportado en vuelos a sus países o retornado a México”, subrayó.El funcionario recordó que existen las vías legales para ingresar a territorio norteamericano a partir de una solicitud de asilo o de trabajo. De hecho, son más de 360 mil personas que se han beneficiado del llamado «parole humanitario», 154 mil de ellos originarios de Haití que han mantenido su éxodo debido a las condiciones de violencia, el resto nicaragüenses, cubanos y venezolanos.El subsecretario de Asuntos Públicos reiteró que la aplicación CBP One continúa vigente para las personas que deseen programar una cita incluyendo hasta 10 integrantes de su familia y que tengan un domicilio de destino en los Estados Unidos. La aplicación fue actualizada este mes de marzo para hacer más ágil el proceso de inscripción de los migrantes que esperan en territorio mexicano, advirtiendo además de extremar medidas para no caer en manos de estafadores que a finales del año pasado lanzaron el rumor de que desaparecería.»La confusión fue creada por los grupos criminales que decían que estábamos cerrando esos procesos para forzar a la gente de tomar la decisión de cruzar ilegalmente y así poderles cobrar, pero nosotros en ningún momento hemos tenido ningún plan de cerrar la aplicación”, sostuvo.Por: Excélsior