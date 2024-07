Reforma judicial sí, pero sin venganzas ni odios: Xóchitl Gálvez

La reforma al Poder Judicial es necesaria, porque esa instancia no es perfecta, pero sus defectos no justifican que sea tratado como “el enemigo”, advirtió la senadora del PAN y excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Durante el cuarto foro de debate de la reforma judicial organizado por el Legislativo, en la sede del Congreso de Chiapas, la excandidata presidencial dijo sí a la reforma judicial, pero sin odios y sin venganzas.

En su intervención, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, insistió en que es ocioso discutir si la reforma propone elegir o no a los jueces, cuando ese proceso es un hecho y se llevará a cabo en el primer trimestre del 2025.

Al intervenir, la senadora Gálvez Ruiz, afirmó que nunca se ha pronunciado a favor de “no tocar” al Poder Judicial, por el contrario, expresó, “sí se toca”, pero no para destruirlo.

La reforma judicial es necesaria, pero no va por el camino de fortalecer el Poder Judicial, sino de poner en riesgo los equilibrios entre poderes y los diques que protegen a los ciudadanos ante las decisiones del poder.Subrayó el “sí a la reforma”, pero no a cambios promovidos para vengarse de una institución a la que le está dando trato de “enemiga”, sentenció.

“Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial pero sin odio y sin venganza, estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario (…) la actual reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia”, alertó.

Rechazó el planteamiento del Presidente de la República de acabar con la carrera judicial, eliminando el requisito de los cinco años de experiencia para poder buscar un puesto en las instituciones judiciales, y cuestionó el argumento de que esa práctica sea equivalente a corrupción.

“La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito, yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional: la experiencia no es igual a corrupción, por todo esto no estoy de acuerdo en que se elija por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación”, puntualizó.

Al plantear que los cambios a discusión deben ser integrales, comenzar con la procuración de justicia a nivel federal, local y municipal, atender los problemas del sistema penal, indicó que sólo a través del diálogo efectivo, se perfeccionará la reforma y el propio Poder Judicial.

