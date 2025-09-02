Reforma Judicial le dio poder a los pueblos originarios: Aguilar Ortiz

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que la Reforma Judicial le dio poder a los pueblos originarios, luego de que era inimaginable que uno de sus representantes llegara a ese cargo, tras recibir el Bastón de Mando en una ceremonia en el centro Histórico.

Indicó que los nuevos integrantes del Máximo Tribunal tienen la obligación de sanear al Sistema de Justicia, acabando con la corrupción, el nepotismo y otros vicios.

Representantes de comunidades de pueblos originarios, de diferentes regiones del país, entregaron los bastones de mando y servicio a cada una de las cinco ministras y de los cuatro ministros que, a partir de este lunes, integran el Pleno de la SCJN, y que será presidido por el ministro Aguilar Ortiz.

La Ceremonia Tradicional de Entrega de Bastones de Mando y Servicio se realizó en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, frente a las oficinas de la Jefatura de Gobierno capitalino, bajo una carpa que no ocupó más de una cuarta parte de la superficie de la plancha.

La espera de los integrantes de las comunidades indígenas, que acudieron a la ceremonia, fue amenizada con las notas de bandas de música de Oaxaca, estado natal del ministro presidente Aguilar Ortiz.Acudieron comunidades de Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Jalisco, Tlaxcala e Hidalgo, a quienes por el sonido les agradecían su presencia en apoyo a la nueva SCJN.

Una mención especial se llevaron los integrantes de San Salvador Atenco, del Estado de México, que llegaron con los tradicionales machetes, símbolo de su lucha contra la construcción de un aeropuerto propuesto por el ex presidente Vicente Fox, y que terminó con actos de represión en 2006.

Mientras se acercaba la hora de la ceremonia, bandas de música de San Agustín Tlacotepec, San Miguel Ahuehuetitlán; la banda sinfónica de la heroica ciudad de Tlaxiaco, con sus coros formados por niñas y niños; así como la Calenda de Oaxaca de Juárez, todas de la entidad oaxaqueña, y de la región Mixteca, en donde nació el ministro Aguilar Ortiz.

