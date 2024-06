Reforma al Poder Judicial no incluye a trabajadores: López Obrador; «que no los engañen»

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial están garantizados y que la reforma que se discutirá en el Congreso en la próxima legislatura no los perjudicará, ya que ésta no los incluye, por lo que los llamó a no dejarse engañar.

“La reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción, entonces que no los estén engañando”, dijo el mandatario en su mañanera de hoy 27 de junio.

Aclaró que la reforma al Poder Judicial que envió al Congreso consiste esencialmente en que los jueces, magistrados y ministros puedan ser elegidos por el pueblo a través del voto popular para evitar la corrupción y en la desaparición de los fideicomisos que actualmente se tienen.

El mandatario dijo que políticamente están valiéndose de que los trabajadores del Poder Judicial serán afectados por dicha reforma, lo cual consideró que no deberían de hacer por ética.

“Es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados, que si se decide en el Congreso cancelar lo de los fideicomisos las prestaciones de los trabajadores se va a garantizar”, comentó.

“Los fideicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal, aunque hayan resuelto otra cosa en la Suprema Corte de Justicia, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial”, explicó.

Previo al arranque de los foros sobre la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la Corte, Norma Piña, mandó un mensaje a los trabajadores en el que reconoció que se viven momentos “llenos de incertidumbre” y ofreció buscar proteger sus derechos laborales ante la iniciativa.

“Son ustedes, no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía.

“Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales”, aseguró.