Reclama Monreal a Norma Piña su petición de diálogo sobre la reforma judicial

En la sede del Congreso del estado de Chiapas, durante el cuarto foro de debate sobre la reforma judicial, organizado por la Cámara de Diputados, hubo respuesta de la representación de Morena en el Legislativo, al llamado al diálogo hecho por la presidenta de la Corte, Norma Piña.

El coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, reprochó a la ministra Piña Hernández que, al pedir diálogo al Presidente saliente y la virtual Presidenta electa, se haya olvidado del Legislativo.

Monreal Ávila afirmó tajante que el diálogo ya se está llevando a cabo y es el que organizan los legisladores federales.

“Cuando ayer escuché a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al Presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador y a la Presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, el Legislador.

El Poder Legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar, pero el diálogo aquí está”, atajó.

Cuando el mandatario federal saliente propuso la reforma, terminó su papel en el asunto, mientras que la Presidenta electa se encargará de gobernar, cuando asuma el puesto, y al Legislativo, remarcó le tocará deliberar, perfilar modificaciones en caso de que sean necesarias y aprobar el proyecto.

Diálogo con protestas

En medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial en Chiapas, mientras se realizaba el foro de debate, el morenista dijo que los empleados están equivocados, porque la reforma propuesta en ningún momento violenta sus derechos.

Incluso atribuyó las manifestaciones a la presencia en el foro, del ministro de la Corte, Javier Láynez, y de Celia Maya García, integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

“Y de veras es la primera vez que en los cuatro foros tenemos una protesta de los trabajadores, quizás porque vino usted o también Celia, pero no tienen razón los trabajadores porque ¡no hay ninguna norma que afecte a los trabajadores, no hay, no afectamos a los trabajadores en lo más mínimo”, enfatizó.