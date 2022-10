Rechazan las declaraciones oportunistas y ridículas de Alfonso Cepeda

GMx

El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) rechazó las declaraciones del dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, a quien calificó de “ridículo” y oportunista porque ahora se presenta como un dirigente democrático y dice pelear por los derechos del gremio.

“Ahora cuestiona al gobierno peñista y su reforma, cuestiona la USICAMM y seguramente hablará de las ‘proezas democráticas de su gremio’, como las que vienen realizando en todos los procesos seccionales. Solamente falta que abandere una megamarcha y una huelga nacional”, criticó el MNTS, en referencia a una entrevista que el dirigente del SNTE concedió al diario La Jornada.

“… se está refiriendo a otro sindicato y no al SNTE, pues en este, a diferencia de lo que el señala, se vive todo lo contrario para los trabajadores de la educación”, cuestionó el Movimiento, cuyos integrantes han llamado a la democratización del magisterio una y otra vez.

De entrada, no hay sindicato y los edificios son cascarones vacíos. No hay trato bilateral con las autoridades en los estados. No hay democracia interna ni una verdadera defensa legítima de los derechos y conquistas del magisterio. Sencillamente abandonaron la representación sindical.

Por todo lo anterior cada vez existen más voces que exigen profundizar en la vida democrática del SNTE y demandan que realmente haya piso parejo para los procesos electivos seccionales que se siguen realizando en todo el país con muchas irregularidades, pero, sobre todo, con el rasuramiento del padrón.

Solo con esta, de una serie de artimañas, tienen suficiente para seguir comentiendo fraudes.

El MNTS reiteró que seguirá tocando las puertas de las autoridades laborales, Tribunal, así como de la Secretaría de Gobernación titular de las relaciones laborales del apartado “B”, para poner en el centro de la discusión que la ley laboral se use de manera correcta y no solo sea una mera simulación de parte de estos que se dicen líderes sindicales.

“A Cepeda y compañía el magisterio nacional les pregunta: ¿qué no fueron ustedes los que traicionaron al gremio impulsando una reforma educativa lesiva a los intereses de los trabajadores y corriendo a miles de maestros de las escuelas?”, cuestionó el MNTS.

