Rechaza Mario Delgado denunciar a Gálvez por acusarlo de Huachicolero

El líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que no presentará denuncia alguna contra la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, por acusarlo de tener una investigación en su contra por presuntos nexos con el huachicol.

En conferencia de prensa aseguró que “no tiene idea de lo que esta hablando”, “son disparates”. “Es una mentirosa, no tengo ninguna investigación en los Estados Unidos” por trafico de hidrocarburos, aseguró al tiempo de advertir que dejará “que se hunda en sus propias mentiras”.

La candidata de la oposición, afirmó en el tercer debate que de acuerdo con una investigación habría una asociación entre el dirigente de Morena con Sergio Carmona, a quien llaman el “rey del huachicol” y quien fue asesinado en 2021, por lo anterior Delgado Carrillo dijo que según una bitácora de vuelo mostrada se señala que Mario Delgado viajo en avión particular con Sergio Carmona, a la Ciudad de México, lo que resultó falso al pedir este documento a la Agencia Federal de Aviación.

Aseguró también que no hay ninguna investigación en Estados Unidos porque he estado con Claudia Sheinbaum en Los Ángeles y no lo hubieran dejado entrar.

En otro orden de ideas anunció que el partido se esta preparando contra el fraude y contra las impugnaciones que prepara a oposición y la única manera de evitar eso, afirmó, es que la gente salga a votarse forma masiva.

Por: MVS