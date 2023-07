Rechaza AMLO que exista una situación de violencia descontrolada en Chiapas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en Chiapas no existe un descontrol de la violencia, al contrario, afirmó con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), continúa siendo uno de los estados más seguros del país.

“Tengo el informe de todo lo que está sucediendo en Chiapas y los datos que tenemos, que consideramos son ciertos, indican que no existe una situación de descontrol de violencia en Chiapas.Esa es nuestra postura y vamos a seguir atendiendo a desplazados y procurando la paz en Chiapas, pero los datos que tenemos sobre Chiapas en homicidios, secuestros, robos, es que es de los estados con menos incidencia delictiva en el país”, expresó.

En su conferencia mañanera, López Obrador mostró las gráficas respecto a Chiapas en los reportes del SESNSP, donde se constató que en el delito de robo de transporte ocupa el lugar 22; en secuestro el 25; en homicidio doloso, el lugar 26; robo de vehículo, lugar 30; y robo a casa habitación, en el 31; lo que indica que, gracias a las estrategias y protocolos de seguridad, la entidad está dando buenos resultados para garantizar un entorno de paz y tranquilidad.

LOS MEDIOS EXAGERAN

Ante los medios de comunicación, el mandatario federal enfatizó que se están atendiendo los problemas en Chiapas y sostuvo que los conservadores y sus medios han exagerado lo que sucede en el estado y en general en el país.

“El tema de los conservadores, de sus medios, es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese lo mismo de antes y como si no estuviésemos nosotros todos los días atendiendo este problema que heredamos de gobiernos corruptos, que estaban vinculados con la delincuencia organizada, porque existía un narco estado en la época de Calderón, y eso no se dice”, acotó.

En el caso de Chiapas, dijo el presidente, no se habla de la creación de grupos paramilitares que surgieron a partir del movimiento zapatista, durante el período neoliberal, o de que se creó una situación de verdadera polarización y que, ahora, los gobiernos Federal y Estatal han estado buscando la reconciliación en las comunidades, sin tomar partido por ningún grupo, “como sí lo han hecho quienes supuestamente defienden derechos humanos y que han provocado con esas actitudes más divisiones en las comunidades, en los pueblos”.

En este sentido, aseveró que no dejará de informar para que no haya manipulación, “porque como a los adversarios no les funciona nada, como inventar, y como ya no saben qué hacer y ven que no podrán detener el proceso de Transformación, están muy descompuestos, esto va a seguir sucediendo”.

Refirió que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, está constantemente creando brigadas de atención e intervienen todas las dependencias del Gobierno Federal, subrayando que así se trabaja en Chiapas y en todos lados.

El jefe del Ejecutivo federal agregó que sólo en Chiapas hay 80 mil campesinos en el programa Sembrando Vida, y que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados con más apoyo en los programas del Bienestar porque este gobierno cree que la paz es fruto de la justicia, no en medidas coercitivas.

“Pido que no nos metan a todos en el mismo costal, no somos iguales, tenemos convicciones, principios, luchamos por ideales y le tenemos un profundo amor al pueblo.Está de por medio la lucha de muchos por una transformación y estamos enfrentando a una oligarquía corrupta, autoritaria, rapaz.”