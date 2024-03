Rechaza Álvarez Máynez hacer compromisos con grupos criminales

Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, rechazó hacer compromisos con grupos criminales o grupos de intereses para que lo apoyen en la campaña rumbo al 2 de junio.

Al reunirse con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, el aspirante del partido naranja expuso que para dar solución al problema de seguridad no se puede ser parte de esos grupos.

“Yo empecé mi campaña hace seis días no había espectaculares mías, estás en seis días y no voy a competir en los mismos términos que la vieja política, yo sí respete la ley en el inicio de las campañas por qué no voy a hacer un solo compromiso ni con grupos criminales, ni con grupos de interés con gobiernos que desviar recursos públicos que son para la gente en una campaña. Para arreglar el problema de seguridad no puede ser parte de ellos”, expuso.

Al referirse a la estrategia de abrazos y no balazos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que sea parte de una estrategia para ganar votos.

“Esa cosa de abrazos y no balazos me parece de estas cosas que le decía que es buscar una nota, una nota para salir en los medios a ver si así ganó votos con un tema que es absolutamente sensible, el problema de los balazos en el país es un problema que ha sido también de los Estados Unidos y que tenemos una clase política que también es muy cobarde con los Estados Unidos y que le da miedo llevar estos temas a instancias internacionales”, señaló.

En entrevista, fue cuestionado sobre la intención del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco de buscar una candidatura a diputado federal, y aseguró que es anticonstitucional toda vez que no pidió licencia y no puede estar haciendo campaña.

“Es inconstitucional, que no pidió licencia que no puede ser gobernador y candidato al mismo tiempo, todo el escándalo que se hizo sobre Samuel que si pidió licencia, y ese tipo de temas que ustedes ven prácticamente pasan desapercibidos en la mayoría de los comentarios, de los análisis es abiertamente anticonstitucional, abiertamente ilegal y yo creo que va a ser sancionado en las urnas porque la gente de Morelos sabe que no se hicieron bien las cosas en los últimos años”, sostuvo.

