Rechaza Adán Augusto fallo de la Corte contra Plan B

Adán Augusto López Hernández afirmó que el Poder Judicial en México “está podrido”, y ofreció para el próximo año una reforma de fondo al Poder Judicial, cuyos ministros en su mayoría, dijo, están convertidos “en titerillos de ocasión”.

Al condenar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que canceló en definitiva el llamado Plan B de la Reforma Electoral, el político tabasqueño condenó que dicho fallo avalado por nueve de los 11 ministros de la Corte fue “a contentillo de los grandes intereses” de este país.

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación dijo que esos ministros “son unos hipócritas que se meten en las decisiones del Poder Legislativo” y se han convertido, en los hechos, en sustitutos de los diputados y senadores.

En el que hasta ahora es su discurso más duro, más crítico de los cuatro días que lleva de su recorrido nacional, Adán Augusto López Hernández subrayó que “tiene que haber una Reforma a fondo al Poder Judicial a partir del año próximo, se va a presentar esa reforma para acabar con estas injusticias”, adelantó.

En la Asamblea informativa que encabezó en la Plaza de los Fundadores, en el Centro Histórico de la capital potosina, el político tabasqueño dijo a los potosinos que este estado tiene muchos migrantes que aportan millonarios recursos para sus familias y que contribuyen al desarrollo del país.

Pero a ellos, a los migrantes, “en el colmo de los absurdos, la Corte les acaba de quitar la esperanza. No van a poder votar por culpa de los ministros, que son unos hipócritas”, insistió.

Explicó que sólo el uno por ciento, de migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene su credencial de elector y únicamente ellos podrán emitir su voto el próximo año: “A la mayoría no le gusta asistir a los consulados por miedo, porque se sienten perseguidos y creen que al acudir ahí pueden ser detenidos y deportados”.

“La Reforma Electoral planteaba que pudieran votar, a través de sus teléfonos celulares, con su pasaporte o su matrícula consular, pero se los impidieron los ministros, que lo único que hacen es proteger y liberar a los delincuentes de cuello blanco. Quien comete un fraude o robo, ya no es perseguido, ya tienen a los magistrados a su servicio”, condenó el político tabasqueño.

Añadió que ya se inició el camino de la Transformación “y vamos a seguir por esa ruta. Va a haber continuidad y cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros espacios públicos que también están a merced de los corruptos”, aseguró.

Por otra parte, en su discurso de 22 minutos de duración, Adán Augusto insistió en que habrá piso parejo, pero no para los políticos, si no para el pueblo, para que no le falte comida, agua, una pensión a ningún mexicano, por esa es, resaltó, la esencia de la Cuarta Transformación.

Criticó de nueva cuenta al dirigente del PAN, Marko Cortés, a quien llamó “el hijo más chiquito de Genaro García Luna”, y lo retó a que se presente en una plaza pública como ésta y explique qué hicieron los gobiernos panistas, “son unos farsantes”, dijo.