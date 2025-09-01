Reaparece Pío López Obrador tras fallo del INE: acusa montaje y daño emocional por videos

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente luego de que el Consejo General del INE resolviera la inexistencia de infracciones electorales en su contra, relacionadas con los videos difundidos en agosto de 2020 donde se le observa recibiendo dinero de David León.

A través de un comunicado, el exfuncionario aseguró que todo se trató de “un vil montaje mediático” con el que se buscó dañarlo a él y a su familia. Subrayó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) concluyeron que las grabaciones fueron alteradas y manipuladas mediante postproducción, por lo que carecen de valor probatorio.

En su mensaje, Pío López Obrador señaló que la “descontextualización maliciosa” de los videos, amplificada por medios de comunicación, vulneró su honorabilidad, dignidad e integridad, además de causar un profundo daño emocional, biológico, social y moral a él y a sus seres queridos.

“Ese daño no se podrá reparar con disculpa pública alguna”, enfatizó, y adelantó que seguirá atendiendo el asunto “hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia de acuerdo con la ley”.

De acuerdo con los documentos, la investigación iniciada en 2020 incluyó solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la propia FGR. Ninguna de estas instituciones acreditó que hubiera recibido dinero ilícito ni que éste se destinara a Morena.

En ese sentido, Pío López Obrador insistió en que nunca cometió “ni una falta administrativa ni mucho menos un delito”.

Por: Uno Tv