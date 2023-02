Rafa Márquez se suma a lista de candidatos para dirigir al Tri

El nombre de Rafa Márquez sigue estando en el radar del Tri, ya que sería uno de los candidatos para dirigir a la Sub 23, misma que no tendrá participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su fracaso en el Premundial Sub 20, donde cayeron ante Guatemala en los Cuartos de final.

Actualmente, Rafa Márquez se encuentra dirigiendo al Barcelona B, sin embargo, su recorrido como jugador a nivel de clubes y el nuevo ciclo que se planea en la Selección Nacional, podrían llevar al ‘Káiser de Michoacán’ a tomar las riendas del Tri Sub 23.

El objetivo de que Rafa Márquez tomara las riendas de la Selección Sub 23, sería ir formando a los nuevos jugadores que pudieran ser elegibles para el Mundial de 2026 o con el objetivo de llevar un proceso que ayude a encarar las Eliminatorias y el proceso para la justa mundialista de 2030.

Otro de los nombres que salió para tomar la Sub 23, es el de Jaime Lozano, sin embargo, diversos informes aseguran que ‘Jimmy’ no habría aceptado la propuesta y seguiría en espera de saber si su nombre termina siendo el elegido para tomar las riendas de la Selección Mexicana Mayor, aunque cada vez esa posibilidad es más remota.

En cuanto a la categoría varonil se refiere, tanto categorías inferiores como la Selección Mayor deberán encontrar la manera de jugar partidos amistosos de alta gama o de exigencia, ya que no se disputará el Mundial Sub 20 en Indonesia (2023) ni los Juegos Olímpicos de París 2024 (por haber sido eliminados en el Preolímpico ante Guatemala en los Cuartos de final) ni Eliminatorias mundialistas, esto debido a que el país azteca fungirá como sede en 2026.

Ante esto, el Tri deberá enfocarse en la Nations League y clasificar al Final Four para obtener su boleto directo a la Copa América de 2024 en Estados Unidos, de lo contrario, necesitaría empezar a buscar nuevas combinaciones para acceder al torneo donde Argentina defenderá su título.

Por: Excélsior