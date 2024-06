Que GN vaya a Sedena no es militarización: Sheinbaum

Durante conferencia de prensa, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que el hecho de que Sedena encabece a la Guardia Nacional no es militarización.

«¿Quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. No es militarización, militarización sería si quien dictara la política de seguridad fuera una institución del Ejército y no es así», apuntó.



La virtual presidenta dijo que desde su campaña externó que estaba de acuerdo en que la Guardia Nacional fuera parte de la Sedena.



«En realidad no es una sorpresa, siempre he dicho que la política de seguridad lleva (…), en la Ciudad siempre hablé de 4 ejes, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación, ahora en el Gobierno de la República son los mismos», dijo Sheinbaum.

«Atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, consolidación de la Guardia Nacional, más inteligencia e investigación en el sistema que vamos a crear y coordinación entre instituciones con Gobiernos de los estados y Fiscalía».



Expresó que aunque critican mucho al presidente López Obrador, han disminuido los homicidios.



«Critican mucho al presidente, pero la verdad es que ha disminuido los homicidios y delitos de alto impacto, por más que digan lo que digan, la tendencia va a la baja, la vamos a tomar ahí y la vamos a bajar más».



«Esta idea, primero de la militarización, nosotros construimos paz no hacemos la guerra, esa es la gran diferencia».



Además, Sheinbaum aclaró que todavía no se inicia el proceso para definir a los titulares de las Secretarías de Defensa y Marina.

«Todavía no iniciamos ese proceso, tenemos que definir las otras secretarías () ya habrá tiempo, cercano a la entrada al gobierno, para valorar», declaró.



Afirmó que no podría una mujer encabezar esas instituciones de momento, porque normalmente son generales y almirantes de división, y en la actualidad no hay nadie en esos puestos.

Por: El Diario Mx