Pumas empata con Puebla en debut de Aaron Ramsey

Pumas sigue sin encontrar su chispa. A pesar de la muralla de Keylor Navas en la portería del estadio Olímpico Universitario y de contar con el atacante Aaron Ramsey, el triunfo se les niega a los universitarios, incapaces de romper un empate 0-0 ante el peor equipo del Apertura 2025, Puebla.

La afición no tuvo que esperar hasta el pitazo final para manifestar su enojo. Antes del descanso, hizo retumbar el inmueble con abucheos por el soso funcionamiento de ambos equipos; La Franja solamente se dedicó a contener los embates de unos auriazules sin creatividad y sin contundencia.

Lapso sin emociones. Incluso la misma afición generó sus momentos efusivos, con los pocos balones que llegaban a las manos de Keylor Navas. No representaban mayor peligro, pero hasta el parpadeo le celebraban al guardameta.

El encuentro no mejoró en el complemento. Los Pumas exhibieron una dependencia de su costado izquierdo, con Álvaro Ángulo.

El lateral, de los refuerzos para este torneo, levantaba los ánimos de la tribuna al encontrar un gol a los 51 minutos, aunque éste fue anulado por un fuera de lugar de Pedro Vite al momento de la asistencia. Efraín Álvarez reservó para la segunda mitad a dos de sus nuevos elementos.

Primero echó mano del mediocampista Alan Medina, en lugar del peruano Piero Quispe (54’), posteriormente lanzó el debut más esperado para el equipo del Pedregal, la de Aaron Ramsey.

El galés recibió el caluroso cobijo de la afición auriazul (62’), en sustitución de Guillermo Martínez y su triste momento por la crisis de gol atizada por los abucheos. Pero el esperado debut de Ramsey no pasó a más.

Angulo se apagó y Jorge Ruvalcaba no se cansó de estar impreciso al momento de probar la puntería del expuma Julio González, blanco del grito prohibido por la FIFA «¡Ehhh,put…!», un reflejo de la desesperación de los 18 mil 450 espectadores en Ciudad Universitaria.

Con la unidad sumada y tercer empate del torneo, Pumas registra apenas seis puntos de 18 posibles, agridulces ante la expectativa de las contrataciones, mientras que en el sentir del Puebla y de su técnico debutante Hernán Cristante es un leve respiro ante la caótica situación del Puebla, último de la tabla, con cuatro unidades.

Por: Excélsior